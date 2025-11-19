Totti: "Quest'anno sono tre le squadre favorite per vincere lo scudetto: Inter, Napoli e Milan"

A margine del Grand Slam Padel Show, Francesco Totti, ex giocatore della Roma e della Nazionale italiana, ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN in merito alla corsa scudetto: "Quest'anno sono tre le squadre favorite per vincere lo scudetto: Inter, Napoli e Milan. I rossoneri li ho rivalutati perché, giocando una volta a settimana, hanno più tempo per recuperare e di organizzare, in più c'è un grande allenatore come Allegri che riesce a gestire tutto quanto. Sono queste le squadre che se lo giocheranno fino alla fine" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

