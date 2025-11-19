Totti: "Quest'anno sono tre le squadre favorite per vincere lo scudetto: Inter, Napoli e Milan"
A margine del Grand Slam Padel Show, Francesco Totti, ex giocatore della Roma e della Nazionale italiana, ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN in merito alla corsa scudetto: "Quest'anno sono tre le squadre favorite per vincere lo scudetto: Inter, Napoli e Milan. I rossoneri li ho rivalutati perché, giocando una volta a settimana, hanno più tempo per recuperare e di organizzare, in più c'è un grande allenatore come Allegri che riesce a gestire tutto quanto. Sono queste le squadre che se lo giocheranno fino alla fine" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan