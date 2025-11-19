Trevisani critica il format del nuovo Mondiale: le sue parole

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha parlato del flop dell'Italia, che dovrà passare ancora una volta dagli spareggi per qualificarsi ai Mondiali 2026, nella speranza questa volta di farcela dopo due buchi nell'acqua consecutivi. Trevisani è intervenuto, come di consueto, nell'appuntamento del lunedì su Cronache di Spogliatoio.

Le parole di Riccardo Trevisani: "Facciamo schifo? Benissimo. Non abbiamo carattere? Ok. Il regolamento del Mondiale fa schifo, punto. Penso che se nel 1994 su 24 squadre ce ne erano 13 europee, quindi più del 50%, non è possibile che dopo 30 anni, con 48 squadre e quindi raddoppiando le squadre totali, l'Europa passi da 13 squadre a 16 squadre. Non dico che sarebbe dovuta passare da 13 a 26, perché sarebbe stato probabilmente troppo, ma non si possono dare solo tre posti in più all'Europa che è chiaramente il miglior calcio del mondo, senza nessuna discussione. È il calcio più ricco, più importante, più bello in assoluto. È una regola che non mi piace, su cui non sono d'accordo minimamente. Non è che è sbagliato perché l'Italia non va al Mondiale, è sbagliato per principio.