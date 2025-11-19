Napoli, Politano: "Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che parleremo col mister"

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - "Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti. Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita in cui bisogna vedere il miglior Napoli, perché sono tutte sfide di altissimo livello". Lo ha detto l'esterno del Napoli Matteo Politano che è tornato a Napoli dopo i match della nazionale e ha parlato a Radio CRC. Politano pensa alla gara di sabato al Maradona: "l'Atalanta - sottolinea - è forte e ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100% ma sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo". L'esterno sottolinea i passi avanti fatti con Conte e ricorda il successo a Bergamo nello scorso campionato: "Conte mi ha assolutamente migliorato - ha detto - sicuramente nello spirito di sacrificio. Atalanta-Napoli dello scorso anno è stata una partita importante, abbiamo guadagnato tantissima autostima in noi stessi: speriamo che anche questa partita di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la stagione passata". L'esterno spiega che "amma faticà e dobbiamo essere tutti uniti: squadra, mister, società e i tifosi.

È importante per noi avere l'affetto di tutti e lavorare in una sola direzione. Ai nostri tifosi chiediamo di restarci vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci auguriamo da sabato di ritornare alla vittoria. I nuovi innesti? Stanno qui da qualche mese, si stanno adattando e penso che stiano facendo bene. Non è semplice arrivare in una piazza importante come quella di Napoli in cui ci sono tante pressioni. Siamo contenti di quello che stanno facendo e sono sicuro che tutti saranno protagonisti". (ANSA).