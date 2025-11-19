Villa: "Il calcio di Allegri si avvicina a quello di Rocco e Trapattoni"

Silvano Villa, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "A me piace Max e sono convinto possa portare il Milan a lottare subito per lo scudetto, oltre che a tornare in Champions League.

Poi certo, il suo calcio non è in linea con il suo mentore Galeone, ma si avvicina più proprio a quello di Rocco e Trapattoni. Oggi si dice tutti sotto-palla e via con le ripartenze, prima lo chiamavamo catenaccio e contropiede. Cambia la terminologia, non la sostanza. Però, mi sembra che Leao con lui renda decisamente meglio".

