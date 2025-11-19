Camarda no stop: altro gol con la nazionale U21

Grazie alla gol segnato ieri contro il Montenegro U21, Francesco Camarda porta a 4 il suo score personale su quattro presenze con la nazionale italiana U21, sancendo la sua media gol di 1 a partita. Gli azzurrini hanno battuto 4-1 la nazionale montenegrina e si è portata a 17 punti dopo 6 giornate, seconda dopo la Polonia prima a 18 punti. Dopo il bellissimo gol da fuori area però, l'unica nota stonata è stata l'uscita dal campo al 78' a causa di un infortunio che non sembra essere nulla di grave. Dopo aver segnato la rete del momentaneo 1-3 l'attaccante è di fatto uscito sulle sue gambe sostituito da Cissè per un piccolo problema fisico. Vedremo il da farsi nelle prossime ore ma tutto fa sperare in una velocissima ripresa.

Ricordiamo che l'attaccante rossonero in prestito al Lecce ha solo 17 anni e, nonostante le voci che mettono al centro il giovane attaccante per le sue prestazioni al Lecce, la strada e lunga e luminosa e il baby bomber saprà sicuramente farsi valere anche tra i più grandi, come per altro ha già dimostrato di poter fare.