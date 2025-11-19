Modena, Adorni elogia il compagno Massolin: "Ricorda Rabiot"

Il Modena è sicuramente una delle note più sorprendenti di questo inizio di stagione del campionato di Serie B: i canarini sono attualmente al secondo posto a un solo punto dal Monza dominatore e capolista. Dopo che un quarto del campionato è andato in archivio, per la squadra emiliana è lecito sognare in grande e puntare all'obiettivo grosso, il ritorno in Serie A che manca oramai da tantissimo tempo.

Intervistato da TRC, durante la trasmissione Gialli di Sera, il difensore Davide Adorni ha raccontato questa prima parte di stagione e tra le altre cose ha elogiato il nuovo centrocampista francese della squadra, il classe 2002 Yanis Massolin. Queste le parole del centrale italiano: "Ha qualità rare: alto, rapido, movenze alla Rabiot. Viene da un'altra cultura calcistica e lo stiamo inserendo bene, merito anche di uno scouting efficace"