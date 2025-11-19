Akanji in vista del derby: "Non vedo l'ora di giocarlo e di lasciare il segno"
MilanNews.it
Nel post partita di Kosovo-Svizzera, partita che ha permesso alla nazionale elvetica di staccare il pass per i prossimi Mondiali, il difensore dell'Inter Manuel Akanji, ex obiettivo di calciomercato del Milan, fra le altre cose, ha parlato ai microfoni di SportMediaset del derby in programma domenica sera a San Siro:
"Si lo sto aspettando ma onestamente non ci ho pensato ancora perché mi sono concentrato sulla Nazionale. Primo gol nel derby? Non sarebbe male, e spero di farlo presto. Segnare non è il mio lavoro, ma voglio aiutare la squadra anche con questo e magari potrebbe succedere questo fine settimana".
