Biasin: “Il miglior Milan con Gimenez in campo. Io prenderei un difensore”

Con l'avvicinarsi del mercato di Gennaio, le voci sulle possibili e dovute entrate per rafforzare la squadra sono sempre più insistenti e i nomi accostati ai rossoneri sono tanti e tutti diversi tra di loro. Se per molti il reparto fondamentale da rinforzare è l'attacco, non è di questa idea Fabrzio Biasin, giornalista di fede interista che vede il reparto offensivo del Milan completo, nonostante i pochi gol segnati fino a questo momento soprattuto da Santi Gimenez. Vediamo le sue parole in merito all'obiettivo principale secondo lui per il mercato di gennaio del Milan:

"Il reparto è ben fornito per la stagione che ha il Milan. Tutti ragionano sul numero dei singoli ma l'allenatore deve valutare l'intera squadra. 4 giocatori per due, centrocampisti che fanno gol, Rabiot che ora torna e ti porta sicuramente qualche gol, soluzioni infinite secondo me. In un ottica ideale meglio il bomber da 20 gol, ma prima di prendere un giocatore a gennaio a caso io aspetterei mille volte. L'Inter l'anno scorso aveva 65 partite, e le riserve non erano all'altezza, il Milan quest'anno non le ha. Ad oggi non segnano tanto, ma ad oggi. Il miglior Milan l'ho visto con in campo Gimenez che faceva un tipo di lavoro importante. Il problema è se Gimenez è convinto di fare quel lavoro li, se è cosi il Milan è apposto. Il Milan deve pensare di più al difensore secondo me"