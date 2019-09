Verso il derby, la Gazzetta titola: "Da Liedholm a Mou: c’è una prima volta che non si dimentica"

"Da Liedholm a Mou: c’è una prima volta che non si dimentica": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che quello di domani sera sarà il primo derby di Milano per Marco Giampaolo e Antonio Conte. La Rosea racconta come se la sono cavata altri allenatori alla loro prima stracittadina milanese: Herrera e Sacchi hanno iniziato per esempio con una vittoria, Liedholm con un pareggio, così come Trapattoni e Capello, mentre Muorinho debuttà con una sconfitta per 1-0 (gol di testa di Ronaldinho su cross di Kakà).