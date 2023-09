Verso il derby: nel pomeriggio attese novità sulle condizioni di Kalulu

vedi letture

Oggi il Milan tornerà a vivere Milanello e inizierà a preparare il derby di sabato, in programma alle 18 a San Siro contro l'Inter. Oltre alla ripresa degli allenamenti, c'è attesa per lo stato di salute di Pierre Kalulu. Il difensore francese, che ha riportato un problema muscolare (come riportato nei giorni in scorsi, in primis da Telelombardia) che lo ha costretto a immediate terapie, sarà rivalutato oggi. Se non dovesse farcela, Pioli varerà la coppia Thiaw-Kjaer contro l'Inter.