Verso Italia-Spagna, Chiesa favorito su Berardi per giocare titolare

Come riportato dai colleghi di Sky, Roberto Mancini domani contro la Spagna, dovrebbe schierare la stessa squadra che ha battuto il Belgio, fatto salvo il cambio obbligato fra Leonardo Spinazzola ed Emerson Palmieri. Un solo dubbio per il tecnico azzurro, chi fra Federico Chiesa e Domenico Berardi giocherà titolare in alto sulla fascia destra dell’attacco. Il bianconero Chiesa è favorito sul neroverde Berardi. In attacco ci sarà ancora Ciro Immobile, nonostante la prova opaca vista contro il Belgio.