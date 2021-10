Verso Italia-Svizzera, già venduti oltre 24mila biglietti

Cresce la febbre per Italia-Svizzera! Nei primi tre giorni di vendita sono circa 24.000 i biglietti già staccati per la sfida-chiave per la qualificazione alla Coppa del Mondo in programma venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma (ore 20.45). Dopo i due giorni di prelazione dedicati agli associati al Fan Club Vivo Azzurro – nei quali sono stati acquistati circa 3.700 biglietti – la prima giornata di vendita libera ha fatto registrare l’emissione di circa 20.000 tagliandi.

Numeri che confermano la grande attesa per un match decisivo per l’accesso diretto al Mondiale di Qatar 2022, con una città intera che sogna di rivivere un’altra ‘Notte Magica’ nello stadio che ha ospitato le prime tre gare della Nazionale di Roberto Mancini a EURO 2020. Appaiate in testa al Gruppo C a quota 14 punti, Italia e Svizzera torneranno ad affrontarsi per la terza volta negli ultimi cinque mesi dopo il successo per 3-0 degli Azzurri proprio allo Stadio Olimpico lo scorso 16 giugno nel secondo incontro del girone del Campionato Europeo e il pareggio senza reti del 5 settembre a Basilea.