Verso Lazio-Milan, Allegri: "Troveremo un bell'ambiente a Roma"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio. All'Olimpico ci sarà un clima complicato, soprattutto dopo l'episodio dubbio nel recupero in campionato.

"La Coppa Italia non interessa a nessuno - spiega l'allenatore rossonero- fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la Coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo". (ANSA).