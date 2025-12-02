Verso Lazio-Milan: davanti ancora Nkunku, ma è stato provato anche Loftus-Cheek al fianco di Leao

Il Milan prosegue la sua preparazione in vista della gara di giovedì in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Christian Pulisic, out sabato in campionato a causa di un affaticamento muscolare, sta milgiorando e oggi a Milanello ha svolta una parte dell'allenamento in gruppo. L'americano non è comunque al top e non si vogliono correre rischi, quindi al massimo potrebbe recuperare per la panchina. Se l'ex Chelsea verrà convocato o meno verrà deciso nella giornata di domani.

Lo riferisce Sky che spiega che in attacco non ci sarà ancora una volta Santiago Gimenez e quindi al fianco di Rafael Leao dovrebbe essere confermato Christopher Nkunku, anche se in questi giorni Max Allegri ha provato anche Ruben Loftus-Cheek vicino al portoghese. Rispetto a sabato in campionato, ci saranno anche altre novità nella formazione iniziale rossonera come Koni De Winter in difesa, Pervis Estupinan a sinistra e Samuele Ricci davanti alla difesa per dare un po' di riposo a Luka Modric.

