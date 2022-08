Verso Milan-Bologna, lo score di Stefano Pioli contro i rossoblu

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno a Milan-Bologna che si giocherà il prossimo sabato 27 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio di San Siro. Contro il Bolgona Stefano Pioli, in passato anche allenatore dei rossoblu, ha disputato 7 incontri da quando è sulla panchina del Milan. Per 6 volte i rossoneri sono usciti vincitori e una volta hanno pareggiato, nell'ultima occasione nell'aprile scorso (0-0). In casa 2 vittorie e 1 pareggio con 7 gol fatti e solo 1 subito.