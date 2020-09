Verso Milan-Brescia, Pioli proverà la formazione anti Shamrock

Domani pomeriggio alle 17:00 il Milan affronterà il Brescia in un'amichevole, visibile sull'App Ufficiale AC Milan e Milan TV, sul campo ribassato di Milanello. Sarà l'ultimo test per Stefano Pioli prima della partita contro lo Shamrock Rovers del 17 settembre, gara secca valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Questa la formazione che il mister rossonero dovrebbe mandare in campo dall'inizio contro le rondinelle: Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.