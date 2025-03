Verso Milan-Como: in attacco ballottaggio tra Abraham e Gimenez

Domani sera alle 18 il Milan affronterà a San Siro il Como in una sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. In vista di questa partita, secondo quanto riferisce stamattina il Corriere dello Sport, in attacco c'è aperto un ballottaggio tra Tammy Abraham, entrato bene in campo una settimana fa a Lecce, e Santigo Gimenez per il ruolo di centravanti. Sergio Conceiçao ha poi un dubbio anche in mezzo al campo dove Warren Bondo e Yunus Musah si giocano una maglia da titolare per affiancare Youssouf Fofana.

Di seguito il programma della 29esima giornata di Serie A:

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce DAZN/SKY

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma DAZN

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona DAZN

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN