Verso Milan-Fiorentina, Adli e Sottil si giocano tutto contro il proprio passato

vedi letture

Dopo il pareggio ottenuto in Coppa Italia contro l'Inter, per il Milan di Conceiçao è subito tempo di pensare alla delicata sfida di sabato sera contro la Fiorentina. A San Siro, i rossoneri dovranno ritrovare coesione e soprattutto entusiasmo dopo la recente sconfitta di Napoli, amarissima per come avvenuta. Non sarà semplice: la Viola è in uno stato di forma molto importante, come dicono i numeri di Kean in Serie A e il rendimento fuori casa dei ragazzi di Palladino. Un tema però è nella mente di tutti noi, quello legato all'ex Milan Yacine Adli e a Riccardo Sottil, oggi in rossonero.

Una sfida del destino?

Il futuro di Yacine Adli sembra già scritto. La permanenza alla Fiorentina del francese è sempre più lontana, questo perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i viola dovrebbero pagare 13 milioni di euro al Milan. La dirigenza gigliata però ritiene troppo alta questa somma e di conseguenza non ha intenzione di chiudere l'operazione. Il centrocampista è parte integrante del gruppo e figura chiave dello spogliatoio, come dimostra il fatto che ieri ha ospitato la squadra a casa, trascorrendo con i compagni del tempo in giardino a rilassarsi e a prendere un po' di sole.

Il percorso inverso lo farà invece Riccardo Sottil, il cui riscatto è fissato a 10 milioni di euro. Il Diavolo non completerà l'acquisto dell'esterno dalla Fiorentina, visto il suo rendimento non è stato quello sperato. Impiegato pochissimo da gennaio a questa parte, è entrato ieri nel derby contro l'Inter, non riuscendo a incidere a gara in corso in un match decisamente delicato e importante. Restano ancora 8 partite di campionato più la Coppa Italia per il Milan e la Conference League per la Fiorentina. In questo periodo Adli e Sottil proveranno a far cambiare idea ai rispettivi club, ma le strade sono ormai già state tracciate.