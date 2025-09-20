Verso Milan-Fiorentina, biglietti in vendita: costi e info

vedi letture

Il sito ufficiale del Milan pubblica tutte le informazione in merito alla vendita dei biglietti per la gara casalinga contro la Fiorentina in programma domenica 19 ottobre alle 20.45 a San Siro: "Dopo la sosta per le Nazionali di ottobre, il Milan tornerà in campo a San Siro domenica 19 alle 20.45 nel posticipo della 7ª giornata di Serie A contro la Fiorentina. Sarà la sfida numero 184, con 81 successi rossoneri, 53 vittorie viola e 49 pareggi a completare i precedenti.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Fiorentina sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre alle ore 23.59 di domenica 21 settembre, ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre alle 23.59 di domenica 21 settembre, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato.

Vendita Libera: dalle ore 15.00 di lunedì 22 settembre e fino a esaurimento delle disponibilità, con la possibilità per ciascun tifoso di acquistare fino a 4 biglietti.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Fiorentina parte da 19€, in vendita libera.

Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale da 14€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Fiorentina ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit"