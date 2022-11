Verso Milan-Fiorentina, il programma della squadra: cena a Milanello, i giocatori dormiranno nel centro sportivo

MilanNews.it

Dopo l'allenamento mattutino i giocatori rossoneri torneranno ancora a Milanello per la giornata odierna. Alla vigilia dell'importante match di San Siro contro la Fiorentina il programma è il seguente: questa sera ritrovo per la cena nel centro sportivo di Carnago, dove i calciatori rimarranno a dormire anche per la notte, a differenza di altre partite dove si andava in hotel.