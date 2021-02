Verso Milan-Inter, Ibrahimovic nel derby potrebbe raggiungere quota 250 presenze in Serie A

Manca sempre meno a Milan-Inter, e Milano ribolle di passione. La sensazione è che questo possa essere il derby del decennio: rossoneri e nerazzurri non si trovavano alla stracittadina in vetta al campionato dal 2 aprile 2011, quasi dieci anni fa esatti. Allora si impose il Diavolo per 3-0, e a fine anno festeggiò il suo diciottesimo scudetto. Nel frattempo la Milano del calcio ha vissuto tanti stravolgimenti, spesso purtroppo negativi, sia da una fazione che dall’altra. Adesso che i club meneghini sono ritornati ai vertici, almeno in Italia, l’equilibrio è l’unica costante. Infatti, dopo 21 giornate da capolista, il Milan è stato superato dai cugini nell’ultimo finesettimana, e tenterà di riprendersi la vetta per uscire da un momento difficile. La pesante sconfitta al Picco con lo Spezia e la mezza caduta in Europa contro la Stella Rossa devono essere dimenticate da una grande prestazione. Contro l’Inter mister Pioli avrà la sua squadra quasi al completo, e verosimilmente il Milan ritroverà la propria spina dorsale titolare. Con saracinesca Donnarumma tra i pali, la muraglia danese Kjaer in difesa, Kessie a fare ordine in mezzo al campo, Calhanoglu a inventare e, là davanti, Zlatan Ibrahimovic, per cui non sono necessarie ulteriori parole. Ibra vive per questi momenti, lui che ovunque è andato ha sempre vinto, ed è l’uomo derby per eccellenza, almeno al momento. Il suo bilancio nella stracittadina milanese è devastante: in 12 presenze totali con entrambe le maglie, ha segnato 10 gol e fornito 3 assist. Nella seconda avventura milanese, poi, contro l’Inter si è dimostrato ancora più spietato: Ibra versione “Old boy”, nei 3 derby disputati dal 2020, è sempre andato a segno, proprio come il suo rivale Lukaku: a maggior ragione questo scontro sarà epico. Domenica a San Siro Zlatan si riprenderà il posto al centro dell’attacco, dopo la prestazione non soddisfacente dell’amico-fan Mandzukic, e scendendo in campo toccherà quota 250 presenze in Serie A. L’Italia deve tanto a Zlatan Ibrahimovic, ma è vero anche il contrario.

Giovanni Picchi