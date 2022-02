Verso Milan-Lazio: ballottaggio Alexis-Messias, straordinari per Leao

Stefano Pioli studia la miglior formazione da opporre alla Lazio nel match di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. Il tecnico rossonero non ha ancora deciso chi schierare come esterno offensivo di destra. Il ballottaggio, ovviamente, è tra Messias (attualmente in vantaggio) e Saelemaekers. Nessun dubbio, invece, su chi agirà a sinistra: come riporta Tuttosport, Leao sarà chiamato agli straordinari visto che Rebic potrebbe essere disponibile per la panchina.