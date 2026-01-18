Verso Milan-Lecce, quattro vittorie consecutive dei rossoneri: la statistica

Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce nella 21ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si disputerà stasera, domenica 18 gennaio alle 20:45 a San Siro. I ragazzi di mister Allegri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, mentre la squadra allenata da Eusebio Di Francesco punta a risalire la china. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per le ambizioni delle due squadre.

STATISTICHE E CURIOSITA' PRE PARTITA

Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3N); l'ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel torneo è stata tra il 1989 e il 1993. Inoltre, Il Milan (12V, 7N) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila all'interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2004, con Carlo Ancelotti in panchina (19 - 15V, 4N). I rossoneri non arrivano a 20 partite di fila nello stesso torneo senza perdere dai primi sette mesi del torneo 1992/93 (prime 23 gare di quella stagione senza perdere, l'allenatore era Fabio Capello).

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI VERSO LA SFIDA DI STASERA CONTRO IL LECCE

"Il Lecce viene da due ottime prestazioni: in casa col Parma era in vantaggio e con l'Inter ha fatto una prestazione molto buona, soffrendo il giusto e non soffrendo tantissimo. Hanno una buona condizione fisica. Per noi è molto importante domani perché nelle ultime tre in casa abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria: dobbiamo tornare a vincere in casa anche perché a San Siro ci ritorneremo il 22 febbraio. dobbiamo dare seguito al bel risultato dato a Como, altrimenti va a cadere ciò che è stato fatto. Lotta in Serie A? È una questione degli ultimi anni in cui l'Inter ha sempre vinto o arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo Scudetto. Il Milan ha cambiato quest'anno il 55% dei giocatori, miscelando giocatori più esperti con quelli più giovani. Il futuro del Milan passa attraverso il risultato finale, entrare nelle prime quattro: il calcio italiano non permette a una squadra di alto livello di rimanere fuori a livello economico dalle prime quattro. Abbiamo una responsabilità, oltre che cercare di giocare bene e far divertire, che è raggiungere un obiettivo che è prioritario".