Verso Milan-Napoli, le probabili formazioni: Allegri non cambia, emergenza Conte

Manca sempre meno a Milan-Napoli, partita che, questa sera alle 20.45 nella cornice di San Siro, chiuderà con il botto la domenica di Serie A Enilive. Sarà anche la sfida tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte che non si affrontano in gara ufficiale dal lontano 2013 quando Max allenava i rossoneri e Antonio la Juventus. Oggi il tecnico livornese si affiderà sostanzialmente agli undici di Udine, pur con due dubbi tra Fofana-Loftus e Gimenez-Nkunku, e ritroverà Leao in panchina; d'altro canto Conte deve fare a meno di diverse pedine in difesa e dunque ci sarà spazio per i nuovi arrivi Beukema e Gutierrez.

Le probabili formazioni di Milan e Napoli, di seguito:

MILAN (3-5-2):

Maignan

Tomori, Gabbia, Pavlovic

Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan

Pulisic, Gimenez

A disp.: Terracciano, Torriani; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Leao, Nkunku, Balentien. All. Allegri

NAPOLI (4-1-4-1):

Meret

Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez

Lobotka

Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay

Hojlund

A disp.: Milinkovic-Savic, Ferrante, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang. All. Conte