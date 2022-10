Verso Milan-Salisburgo: solito dubbio trequartista per Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercoledì il Milan sarà impegnato contro il Salisburgo nell'ultimo match della fase a gironi di Champions League. Anche stavolta, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il dubbio di formazione più grande di Stefano Pioli riguarda il trequartista: fiducia a Brahim Diaz dal primo minuto come già successo ieri sera a Torino o nuova chance dall'inizio per Charles De Ketelaere?