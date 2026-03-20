Verso Milan-Torino, oggi alle 12 la conferenza stampa di Allegri

Verso Milan-Torino, oggi alle 12 la conferenza stampa di AllegriMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Oggi, giorno di vigilia di Milan-Torino, gara valida per la 30^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro i granta: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Milanello a partire dalle 12. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero. 

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-TORINO
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Rossi M. - Moro
IV Ufficiale: Doveri
VAR: Nasca
AVAR: Maresca 