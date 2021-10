Verso Milan-Torino, un video su Twitter per ricordare il 2-1 del marzo 2002

Con un video pubblicato sulla propria pagina Twitter, il Milan ha celebrato la vittoria ottenuta per 2-1 sul Torino nel marzo 2002. I protagonisti del match di San Siro furono Kaladze e Ambrosini, che regalarono il successo ai rossoneri con due reti.

