Verso Milan-Udinese, rossoneri in vantaggio 7-2: ecco in cosa
Tutto pronto per Milan-Udinese, in programma oggi pomeriggio alle 18 a San Siro. Considerando solo le sfide del girone di ritorno, il club friulano ha perso le ultime due contro il Milan con un punteggio aggregato di 7-2.
LE ULTIME
Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan deve ripartire subito: obiettivo battere a San Siro l'Udinese per rinsaldare il piazzamento Champions. Nei primi giorni di allenamento a Milanello, Matteo Gabbia è tornato a lavorare regolarmente con i compagni e sarà, dunque, disponibile per la sfida ai friulani. Sarà un Milan che potrebbe davvero cambiare il proprios schieramente in campo. Con un'ipotetica difesa a 4, a destra si potrebbe vedere dal primo minuto Athekame al posto di uno stanco Saelemaekers, mentre la coppia in difesa potrebbe essere formata da Gabbia (ad oggi leggermente in avanti rispetto a De Winter) e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi più di Estupinan. A centrocampo ecco la fisicità di Loftus-Cheek che potrebbe aggiungersi al duo Modric-Rabiot. In avanti, la coppia Nkunku-Fullkrug non ha funzionato: con l'Udinese potrebbero tornare dal primo minuto Leao e Pulisic, ma occhio alla candidatura di Gimenez.
Infatti, stando a quanto riferito da Sky Sport, in vista di sabato Allegri avrebbe provato anche il tridente in attacco con Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, mentre come punta centrale si sono alternatati Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug. Al momento il messicano è favorito sul tedesco per partire dal primo minuto. Con il cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3, l'obiettivo del tecnico livornese è quello di dare nuovo smalto all'attacco del Milan che sta segnando poco con le sue punte nell'ultimo periodo (l'ultima rete di un attaccante rossonero risale a più di un mese fa). Per il resto, da segnalare la presenza in gruppo anche di Matteo Gabbia che è quindi recuperato e sarà a disposizione per l'Udinese.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
DOVE VEDERE LA PARTITA
Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
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