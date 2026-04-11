Milan-Udinese, Maignan capitano. Modric vice per la prima volta
Per Milan-Udinese è Mike Maignan il capitano dei rossoneri. Fin qui nessuna sorpresa, visto che il portiere è il giocatore designato ad indossare la fascia. Piccola sorpresa per quanto riguarda il vice: senza Gabbia e senza Tomori a ricoprire il ruolo non è Leao, come succedeva in passato, ma Luka Modric.
MILAN-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Gabbia, Odogu, Estupinan, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All. Runjaic
Arbitro: Marchetti.
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