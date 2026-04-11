Massara su Leao prima punta: "Allegri vuole evitargli di ricoprire un ruolo dove deve impegnarsi a difendere"
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Nel pre partita di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive, Dario Massara è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della squadra di Massimiliano Allegri e della scelta di schierare Leao prima punta nonostante il tridente:
“Per me la spiegazione può essere solo ed esclusivamente quella: Allegri vuole evitare a Leao di ricoprire un ruolo dove deve impegnare di coprire. Se andiamo a vedere la heat map di Leao, dove lo metti lo metti parte comunque dalla fascia. Il motivo quindi è quello di toglierlo da compiti difensivi, ma così lo si snatura e il rendimento poi è quello che vediamo: troppo raramente decisivo per un giocatore con quelle caratteristiche e potenzialità”.
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