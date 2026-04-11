VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan. Alle 18 la sfida con l'Udinese
È arrivato a San Siro in questi istanti il pullman del Milan; oggi pomeriggio la squadra di Allegri, in uno stadio quasi sold out, affronta l'Udinese in un match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. A breve le scelte ufficiali del tecnico rossonero, che per la sfida contro i friulani passa ad un assetto più offensivo: Athekame terzino e tridente offensivo con Saelemaekers, Leao e Pulisic.
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