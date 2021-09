Verso Milan-Venezia: il confronto fra Romagnoli e Ceccaroni

Difensori centrali di piede mancino, anche da loro dipenderà il rendimento dei rispettivi reparti in una gara dove sarà fondamentale cercare di mantenere la porta inviolata; o comunque rischiare il meno possibile. Romagnoli, complice anche l'assenza per infortunio di Kjær, affiancherà ancora una volta Tomori come successo con Lazio e Juve, match nei quali la retroguardia ha subito solo una rete (Morata) e concesso poco. Il capitano milanista sta vivendo un periodo positivo in termini di condizione e prestazioni. Ceccaroni è uno dei leader del Venezia, è il giocatore dei suoi che ha effettuato più passaggi (214) e più respinte difensive (20) finora in questo campionato ed è fresco di primo gol in Serie A - un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione - nel weekend appena andato in archivio, anche se non è bastato per fare punti (2-1 Spezia).