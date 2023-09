Verso Milan-Verona, le statistiche pre partita

vedi letture

STATISTICHE SULLE PARTITE

Dopo l'esordio a reti bianche in Champions League contro il Newcastle di Tonali, il Milan deve rituffarsi in campionato e ha l'obbligo di portare a casa i tre punti in quella che deve essere la partita della ripartenza.

Il derby ha lasciato un segno pesante, ma la squadra ha reagito, giocando una partita che non è stata molto fortunata in termini di precisione sotto porta, ma piena di occasioni da gol. La sfida con il Newcastle ha visto Mike Maignan uscire anzitempo per un problema al flessore sinistro, gli esami non hanno riscontrato lesioni, ma per un paio di partite la sua assenza è molto probabile. Anche Ruben Loftus-Cheek è uscito ma nel suo caso dovrebbe essere stato soltanto un affaticamento. Sportiello ha avuto il suo esordio in maglia rossonera ed è stato anche decisivo, ora è chiamato a difendere la porta almeno contro Verona e Cagliari.

Si giocherà sabato 23 settembre, sarà la 16ma volta nella storia rossonera. Finora 7 vittorie, 5 pareggi e

3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2018-19, quando il Milan pareggiò per 2-2 in casa contro l'Atalanta: reti di Higuain e Bonaventura per i rossoneri, Gomez e Rigoni (al 91') per gli orobici. Nel2014 invece, ad Empoli, il Milan ottenne un 2-2 esterno, partendo da una situazione di 0-2: Tonelli e Pucciarelli per il doppio vantaggio toscano dopo 21 minuti, poi l'unico gol di Fernando Torres e il pareggio di Honda.

Nel 2009 e nel 2012, due trasferte ad Udine finite male, rispettivamente 0-1 ed 1-2. Per trovare una vittoria bisogna tornare al 2001, quando il Milan si impose per 2-0 sulla Lazio, con gol di Pippo Inzaghi e di Laursen.

L'avversario del Milan è il Verona, partito benissimo in campionato, con due vittorie, e ora a quota 7 dopo 4 giornate. Sarà la partita n.79 contro il Verona, la n.40 in casa. Tra le mura amiche, 22 vittorie, 16 pareggi e una sola sconfitta, risalente a 102 anni fa.

L'ultimo precedente risale alla giornata finale della scorsa stagione, in cui il Milan ha salutato il suo pubblico con un 3-1, che ha mandato gli scaligeri allo spareggio salvezza con lo Spezia, poi vinto.

In sole 5 occasioni su 38 il Milan non è riuscito a fare gol al Verona in casa: nello 0-1 del 1922, e in 4 pareggi per 0-0. In due occasioni il Milan ha registrato la sua vittoria più larga col Verona, con 4 gol di scarto: avvenne nel 1913, quando finì 5-1 (Lana, Ferrario, Nys e doppietta di Croom su rigore) e nel 1992, quando invece finì 4-0 con gol di Van Basten su rigore, e poi di Gullit e Ancelotti (doppietta).

Il Verona in 3 occasioni ha ripreso la gara nel recupero o a ridosso del 90’: Penzo nella stagione 1982-83 all'89' (3-3), Cammarata nella stagione 1999-00 al 94' (3-3), Nico Lopez nel 2014-15 al 95' (2-2). Il Milan ha segnato in 3 occasioni dopo il 90’ a San Siro contro il Verona: una volta con Baggio (4-1) nella stagione 1996-97, una con Contra (2-1) nella stagione 2001-02 e una con Ibrahimovic (2-2) nella stagione 2020-21 Milan vs Verona 2-2 della stagione 2020-21 ha visto il Milan riprendere una partita in cui al 19’ era sotto 0- 2; nel 2021-22, ultimo precedente con gli scaligeri, se possibile è stato fatto di meglio: sotto di 2 gol al 24', i rossoneri sono riusciti a ribaltare nella ripresa e vincere per 3-2 (Giroud, Kessié su rigore e autorete di Gunter).

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Per 5 giocatori Milan vs Hellas Verona fu la gara di esordio: Baj (09/12/1923), Viviani (21/09/1988), Daniel Maldini e Saelemaekers (02/02/2020), e Antonio Mirante (04/06/2023), il giocatore più anziano ad avere fatto il suo esordio con la maglia rossonera.

Sono invece 13 i giocatori rossoneri ad avere come ultima presenza un Milan vs Verona: Guido Sacchi (09/12/1923), Simone Boldini (22/04/1979), Tiziano Manfrin (01/06/1983), Zvonimir Boban (29/04/2001), Matìas Silvestre (19/01/2014), Sulley Muntari (07/03/2015), Nigel De Jong (13/12/2015), Antonio Mirante e alcuni giocatori che hanno lasciato la maglia del Milan in questa stagione: Brahim Diaz, Sandro Tonali, Junior Messias, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere (04/06/2023), questi ultimi tre in prestito.

Per 3 giocatori il primo gol segnato con la maglia rossonera avvenne in casa contro il Verona: Bergamaschi (16/12/1973), Blissett e Gerets (18/09/1983)

Sette giocatori segnarono la ultima rete contro il Verona a San Siro: Nys (30/03/1913), Turone (08/01/1978), Rivera (22/04/1979), Jordan (01/06/1983), Gerets (18/09/1983), Ancelotti (17/05/1992), Abate (05/05/2018).

Clarence Seedorf ha invece esordito a gennaio 2014 in un Milan vs Verona come allenatore del Milan. Solo Pierino Prati, il 9 febbraio 1969, fu in grado di siglare una tripletta in casa contro il Verona.

Nove le doppiette, siglate da nove marcatori diversi. Oltre al già citato Ancelotti nel 4-0 del 1992, l'ultimo a riuscirci fu Andriy Shevchenko, nel 3-3 del 12/03/2000.

Sarà la settima partita per Pioli contro il Verona. Finora 4 vittorie, una in casa e 3 in trasferta, e due pareggi, entrambi a San Siro.

Arbitrerà Marchetti di Ostia Lido: sarà la partita n.2 con lui alla guida, finora un pareggio, per 1-1, nella stagione 2021-22, in casa contro l'Udinese. Fu la partita nella quale la squadra friulana pareggiò grazie ad un gol di mano di Udogie.