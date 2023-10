Verso Napoli-Milan: gol, sfide, campioni e tanti numeri, queste le statistiche del match

vedi letture

In vista dell'imminente sfida di questa sera al "Maradona" Tra Napoli e Milan, queste le statistiche delle due squadre a cura di Mirco Bortolaso.

STATISTICHE SULLE PARTITE

Arriva la decima giornata di Serie A, e il Milan si appresta a fare visita ai Campioni d'Italia in carica del Napoli.

La squadra partenopea è ora allenata da Rudy Garcia, dopo la separazione con Spalletti, ora CT della Nazionale.

Il Milan e il Napoli arrivano a questa partita con animi totalmente opposti: i rossoneri, dopo aver perso per 1-0 in casa contro la Juventus, in 10 contro 11 e per un tiro deviato, sono andati a Parigi e ne sono usciti malconci, con un perentorio 0-3. Non male il Milan nel primo tempo, ma la ripresa è da dimenticare, sia per le disattenzioni difensive, che per l'occasione non sfruttata da Pulisic che poteva riaprire i giochi.

Si giocherà il 29 ottobre, sarà la 17ma volta nella storia del Milan. Finora 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

L'ultima volta fu nel 2020, nella fase a gironi dell'Europa League, e il Milan vinse per 3-0 sui cechi dello Sparta Praga, con gol di Diaz, Leao e Dalot. In Campionato nel 2014, il Milan di Pippo Inzaghi andò a pareggiare per 1-1 in casa del Cagliari, con vantaggio di Ibarbo per i sardi al 24' e pareggio di Jack Bonaventura 10 minuti dopo.

L'ultima sconfitta risale alla stagione 2002/03, quando il Milan fu sconfitto nella prima fase a gironi della Champions dai francesi del Lens, per 2-1. Shevchenko al 31' per il vantaggio rossonero, poi Moreira e Utaka per i giallorossi.

In Serie A il Milan non perde di 29 ottobre dal 1989, quando un gol di Casagrande permise all'Ascoli di battere per 1-0 i rossoneri.

Contro il Napoli sarà la sfida n.174, la n.87 in trasferta. Il bilancio è leggermente a favore dei padroni di casa, con 32 successi a fronte dei 30 del Milan, 24 i pareggi.

Limitandoci alla Serie A, invece sarà la sfida n.153, la n.77 in trasferta, con 29 successi del Napoli, 25 vittorie rossonere e 22 pareggi.

L'ultima sfida in Serie A risale al 2 aprile 2023, e il Milan distrusse il Napoli rifilando un poker firmato Leao (doppietta per lui), Diaz e Saelemaekers. Non è però l'ultima sfida in assoluto giocata a Napoli: infatti il 18 aprile 2023 le due squadre si sono ritrovate per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo l'1-0 di San Siro firmato Bennacer, al ritorno il Milan prima sbaglia un rigore con Giroud, poi va in vantaggio sempre con Olivier Giroud, su perfetto assist di Leao. Nella ripresa c'è tempo per Maignan di parare un rigore a Kvaratskhelia quando mancavano circa 10 minuti, e poi negli assalti finali il Napoli trovava il gol del pareggio con Victor Osimhen, ma per la qualificazione era troppo tardi: Napoli a casa e Milan in semifinale. Il Milan è in serie positiva in Serie A, avendo vinto in tutte e tre le ultime partite: nel 2022 un gol di Giroud al 49' bastò per sbancare il Maradona, mentre nel 2021 servì una doppietta di Zlatan Ibrahimovic, e un gol nel recupero di Jens Petter Hauge per avere la meglio (3-1, col di Mertens per il Napoli).

Queste sono state però le uniche due vittorie negli ultimi 12 precedenti: 6 sconfitte, 3 pareggi negli altri 9 incontri. Nel 2011-12 la vittoria precedente, sempre con rete di Ibrahimovic insieme a Robinho. In tre occasioni il Milan è riuscito ad imporsi con quattro gol di scarto: nel 1962 e nel 1992, fu 5-1 per il Milan in entrambi i casi. Nel 1992 fu quaterna di Van Basten e gol di Eranio. Il 4-0 della scorsa stagione è il terzo caso.

Le vittorie più larghe del Napoli invece sono state con 3 gol di scarto: un 4-1 nel 1988, un 3-0 nel 1990 e un altro 3-0 nel 2015. In questa partita è da ricordare l'espulsione dopo 1 minuto di Mattia De Sciglio. Nella stagione 1950-51 la vittoria con più gol complessivi: un 5-3 per i rossoneri.

Il Milan non è mai riuscito a ribaltare un risultato di sconfitta a fine primo tempo, impresa che al Napoli è riuscita 2 volte: nel 1929 (da 0-1 a 2-1) e nel 2019 (da 0-1 a 3-2).

Nove le espulsioni a giocatori del Milan a Napoli, solo in un'occasione poi il Milan riuscì a vincere lo stesso, nel 1948 (l'espulso fu Cerri e il Milan vinse 2-0, tra l'altro il 2-0 fu siglato in 10 contro 11).

Sei invece le espulsioni a giocatori del Napoli in casa contro il Milan, in nessun'occasione il Napoli vinse. Lo

scorso anno Bakayoko (oggi tra i rossoneri) fu espulso.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 16 i giocatori ad avere esordito in un Napoli vs Milan: Fiammenghi (28/03/1932), Scagliotti (03/10/1937), De Gregori (18/01/1948), Valli (17/10/1954), Collovati (20/06/1976), Valente (27/09/1981), El Shaarawy (18/09/2011), Taarabt ed Essien (08/02/2014), Felicioli (03/05/2015), G. Gomez, J. Sosa e Lapadula (27/08/2016), Bakayoko, Higuain e Laxalt (25/08/2018).

Sono 11 i giocatori ad avere salutato la maglia rossonera in un Napoli vs Milan: Carmignato (28/03/1932), Provaglio (05/02/1939), Zignoli (20/06/1976), Gorin (19/06/1977), Sabadini, Gaudino e Tosetto (01/06/1978), Valente (27/09/1981, unica presenza), Stroppa (18/05/1995), Felicioli (03/05/2015, unica presenza), e Bakayoko (02/04/2023).

Sono 7 i giocatori che hanno segnato il loro primo gol in un Napoli vs Milan: Valli (17/10/1954, gol alla prima presenza), Mora (23/09/1962), Walter De Vecchi (26/11/1978), Ganz (04/01/1998), Aquilani

(18/09/2011), Taarabt (08/02/2014, gol alla prima presenza), Suso (27/08/2016).

Sei giocatori hanno segnato la loro ultima marcatura in un Napoli vs Milan: Romani (24/05/1936), Remondini (03/12/1939), Menti (26/01/1941), Combin (20/06/1971), Benetti (20/06/1976), Aquilani (18/09/2011, unico gol). Si è già detto della quaterna di Van Basten nel 1992; nessuna tripletta, 10 invece le doppiette, realizzate da 9 giocatori diversi. L'unico a riuscirci due volte fu Nordahl.

Per Pioli sarà la panchina n.201. e sarà per lui la sfida n.11 al Napoli, con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte finora. A Napoli tre vittorie e due pareggi finora.

Dirigerà l'arbitro Orsato di Schio. Sarà la sfida n.38 diretta da Orsato col Milan in campo, finora 13 vittorie, 16 pareggi e 8 sconfitte. Tra Milan e Napoli già due precedenti con Orsato alla direzione: uno a San Siro (finì 1-1 nel 2019, con gol di Lozano e Bonaventura) e uno a Napoli (finì 1-0 per il Milan nel 2022, con gol di Giroud).

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)