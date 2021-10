Verso Porto-Milan: la probabile formazione rossonera

La Gazzetta dello Sport riporta la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo contro il Porto. Tatarusanu in porta, poi Kalulu, Kjaer, Tomori e Calabria (a sinistra) in difesa; in mezzo al campo spazio al tandem Tonali-Bennacer (Kessie è squalificato), con Saelemaekers, Krunic e Leao alle spalle di Giroud. Il francese è attualmente in vantaggio nel ballottaggio con Ibrahimovic, ma guai a dare per scontata la panchina di Zlatan, che ovviamente freme dalla coglia di giocare in Champions.