Verso Real Madrid-Milan, domani mattina la partenza dei rossoneri per Klagenfurt

In vista dell'amichevole di lusso contro il Real Madrid, in programma domani alle 18.30 a Klagenfurt, il Milan partirà per l'Austria domani mattina: il volo KLJ02503 con a bordo la squadra rossonerà decollerà dall'aeroporto di Malpensa alle ore 10.00. Il rientro a Milano avverrà subito domani sera, con l'arrivo sempre a Malpensa previsto alle 23.25.