Verso Sampdoria-Milan: Florenzi andrà in panchina

Ieri Florenzi si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan lo ha voluto fortemente perché a Pioli serve gente pronta, abituata a giocare ad alto livello e affamata di campo. Il tecnico lo porterà in panchina domani sera al Ferraris: i titolari della fascia destra, Calabria e Saelemaekers, saranno al loro posto, mentre Florenzi studierà movimenti e automatismi dei nuovi compagni, pronto a dire la sua a partita in corso, se ce ne sarà bisogno.