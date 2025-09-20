Verso Udinese-Milan, i bianconeri vogliono eguagliare il record del 2012/2013: di cosa si tratta

di Federico Calabrese

Tutto pronto per Udinese-Milan. Come ricorda OPTA, i friulani dopo il successo per 2-1 contro l'Inter potrebbero vincere con entrambe le squadre di Milano in un singolo girone tra andata e ritorno in Serie A per la prima volta dal 2012/13.

LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA