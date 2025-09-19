Verso Udinese-Milan, la difesa è il miglior attacco? Per Allegri i numeri sono positivi

Dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro il Bologna, il Milan di Massimiliano Allegri andrà a Udine per giocare contro l'Udinese, anche lui reduce da un successo contro il Pisa nell'ultimo turno di Serie A. Dopo la bella e netta vittoria della scorsa stagione (0-4) il Milan dovrà di nuovo portare a casa tre punti preziosi per il proprio percorso. Oggi infatti, è la vigilia della sfida di domani sera tra Udinese e Milan. Una gara da non sottovalutare e che come detto anche dallo stesso Allegri sarà fondamentale per poter dare continuità al percorso rossonero in queste prime gare di Serie A.

Numeri e dati

Dopo il successo per 2-1 contro l'Inter lo scorso 31 agosto, l'Udinese potrebbe vincere sia contro il Milan che contro l'Inter in un singolo girone tra andata e ritorno in Serie A per la prima volta dal 2012/13 (girone d'andata).

Inoltre, la squadra di Allegri non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023; quella è stata anche l'ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi senza concedere gol in campionato.