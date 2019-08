Verso Udinese-Milan: la probabile formazione rossonera

Milan a Udine con il 4-3-1-2 di Giampaolo ma senza volti nuovi in campo dall'inizio. Il tecnico rossonero, infatti, si affiderà ai giocatori della scorsa stagione, i quali hanno avuto più tempo per apprendere le direttive tattiche del nuovo allenatore. Donnarumma prenderà ovviamente posto tra i pali, con Calabria e Rodriguez sulle corsie laterali e la coppia Romagnoli-Musacchio al centro della difesa. In mezzo al campo, spazio a Paquetà e Borini, mentre Calhanoglu agirà in cabina di regia al posto dell'infortunato Biglia. Là davanti, infine, Suso si posizionerà alle spalle dei due attaccanti, che saranno Piatek e Castillejo.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo