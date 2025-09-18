Verso Udinese-Milan: nel 2012 la prima rete rossonera di Maxi Lopez

Mancano poche ore alla quarta giornata di campionato che vedrà il Milan affrontare i friulani dell'Udinese, sabato sera alle 20.45. Una gara che storicamente è complicata per i rossoneri, e che riserva sempre molti ostacoli e insidie. Un ricordo però salta alla mente dolcemente: parliamo di Udinese-Milan nel girone d'andata mancava dal 2021/22. Tra i vari precedenti collocati a Udine nella seconda metà di stagione, il Milan di Allegri vinse 2-1 in rimonta grazie a Maxi Lopez e Sthepan El Shaarawy.

Infatti, all'iniziale vantaggio siglato da Di Natale, i rossoneri risposero prima con la prima rete ufficiale rossonera di Maxi Lopez, poi il raddoppio finale del faraone, a sigillo di una partita che rimane ancora oggi un dolce ricordo per tutti i tifosi milanisti.