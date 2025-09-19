Champions League, Rashford trascina il Barcellona contro il Newcastle

vedi letture

Un super Rashford trascina il Barcellona a Newcastle e regala i primi tre punti di questa Champions ai blaugrana. Succede tutto nella ripresa: l'inglese sblocca al 58' con un bel colpo di testa, poi si scatena e dieci minuti dopo confeziona il raddoppio con un'azione personale chiusa da un destro strepitoso incrociato. La rete dei Magpies la firma Gordon al 90', ma è troppo tardi: vince la squadra di Flick.