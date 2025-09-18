esclusiva mn Bonfrisco: "Milan penalizzato dagli arbitri, Marcenaro e Fabbri dovrebbero offrire una cena a Modric. Allegri e Leao possono stupire tutti"

vedi letture

Angelo Bonfrisco, ex arbitro oggi opinionista televisivo è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it sul delicato e particolare episodio accaduto durante l'ultimo turno di campionato tra Milan e Bologna. Il tanto contestato rigore su Nkunku resta ancora oggi un tema forte soprattutto per la gravità dell'episodio, e conseguente espulsione di Massimiliano Allegri, che non sarà presente sabato sera a Udine. Queste le considerazioni di Bonfrisco.

Milan vincente sul Bologna, ma..

"Sì, diciamo che la vittoria dei rossoneri ha permesso di rendere più morbido il grave errore dell'accoppiata arbitri Marcenaro-Fabbri. E' stato l'episodio sin qui più grave di questo inizio di campionato, la squadra arbitrale dovrebbe invitare Modric a cena per avergli "risolto" La serata (ride, ndr.)".

Come si fa a non fischiare rigore su Nkunku?

"E' un fallo netto, immediato. Il difensore del Bologna prima commette un'irregolarità su Nkunku caricandolo da dietro, sbilanciandolo in avanti. Insieme a questo, lo sgambetta con la gamba sinistra, è un chiaro fallo, il primo. Sul secondo sgambetto, quello di Freuler forse qualche dubbio può venirti, perchè nel replay il tocco è leggero rispetto alla velocità dell'azione normale..".

Come migliorare la comunicazione con la VAR?

"Rocchi negli ultimi anni ha saputo risolvere un po' la gestione del VAR, diciamo che ha "ammorbidito" La gestione che ha l'arbitro della partita. Se magari è un po' confuso o dubbioso, non deve prendere subito una decisione ma chiedere l'aiuto al VAR".

Però ci sono sempre errori..

"Vero, probabilmente si deve cambiare qualcosa, allenare la concentrazione degli arbitri. Non è facile, bisogna avere la capacità di tener sott'occhio più cose contemporaneamente, perchè con l'aiuto della tecnologia non può sfuggire niente a questi livelli".

Quindi un giudizio finale su questo Milan?

"E' una squadra diversa a qualche mese fa, è diventata più gruppo anche grazie all'aiuto di un allenatore esperto e capace come mister Allegri. Lui è bravissimo nella gestione del gruppo e dello spogliatoio, il Milan è una squadra che dovrà affrontare ogni gara come se fosse una finale".

Giocatore che può stupire tutti?

"Sono curioso di Leao come prima punta, però purtroppo si è fatto male subito".