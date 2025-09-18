Milan, Gimenez deve ritrovare serenità, fiducia e anche... un po' di fortuna

Che Santiago Gimenez non stia vivendo un inizio di stagione semplice è sotto gli occhi di tutti. Ed è evidente anche che il problema principale dell'attaccante messicano sia nella sua testa: l'ex Feyenoord è infatti poco sereno e nemmeno il gol in nazionale nella sosta ha cambiato le cose in rossonero. Nell'ultimo match contro il Bologna, il numero 7 milanista ha fallito in due occasioni la rete del raddoppio ed è stato una delle pochissime note negative della serata del Diavolo.

MANCANZA DI SERENITÀ - Oltre agli errori sotto porta, Gimenez continua ad essere poco preciso anche nelle altre zone di campo dove troppo spesso fatica a tenere il pallone e a far salire la squadra rossonera. Nulla da dire sull'impegno e sullo spirito di sacrificio, messo in risalto anche da Max Allegri dopo l'1-0 al Bologna, ma è chiaro che dal centravanti del Milan è lecito aspettarsi molto di più. La mancanza di serenità nel messicano è evidente ed è dovuta senza dubbio anche da quello che è successo negli ultimi giorni di mercato quando il club di via Aldo Rossi ha provato a piazzarlo alla Roma in cambio di Dovbyk. Alla fine l'affare non è andato in porto, ma è normale che alcune scorie siano rimaste nella sua testa e gli abbiano fatto perdere un po' di fiducia in sé stesso e forse anche nelle sue capacità.

POCO FORTUNATO - Oltre alla serenità, va detto che Gimenez deve ritrovare anche un po' di fortuna che gli ha voltato le spalle in queste prime tre gare di campionato: due gol annullati per pochi centimetri contro Cremonese e Lecce e ben tre pali colpiti finora (uno contro i grigiorossi e due contro il Bologna). Insomma la buona sorte lo ha abbandonato in questo avvio di stagione, ma come spesso accade agli attaccanti potrebbe bastare un gol per mettersi tutto alle spalle e tornare l'attaccante che ha fatto grandi cose al Feyenoord. A Milanello sperano che possa essere anche il caso di Santiago che deve ritrovare presto serenità, fiducia e appunto anche un po' di fortuna.

