Lotito durissimo: "Non abbiamo uno scudetto ma non siamo in mezzo alla m***a. Roma, Milan e Inter sì"

Sta girando un nuovo audio di Claudio Lotito, presidente della Lazio, che nella telefonata con un tifoso, si è sfogato su tantissimi temi e ha messo in mezzo anche il Milan: "Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? La situazione è questa. La Roma, il Milan e l'Inter stanno in mezzo alla merda. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla merda”.