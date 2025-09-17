Milan, l’alchimia di Allegri: il gruppo si sta (finalmente) trasformando in squadra

Nella scorsa stagione si è spesso contestato al Milan di non essere squadra. Bene, le cose dall'arrivo di Max Allegri sembrerebbero (finalmente) cambiate. Dopo un mese e poco più di rodaggio, il tecnico livornese sta riuscendo a dare un'identità precisa a un gruppo che, in occasione soprattutto dell'esordio in campionato contro la Cremonese, sembrava ancora alla ricerca del giusto equilibrio. Adesso, dopo il Lecce, la sosta e il Bologna, i rossoneri stanno iniziando a muoversi uniti verso un'unica direzione, da squadra.

L'alchimia di Max Allegri

Al netto della qualità della rosa (tanta), un ruolo decisivo lo sta giocando anche la gestione dello spogliatoio. La serenità ritrovata, la chiarezza dei ruoli e la responsabilizzaizone dei leader hanno cementato la compattezza interna. A confermarlo è stato lo stesso Max Allegri alla vigilia di Milan-Bologna elogiando il gruppo dicendo: "La cosa che mi piace molto è che stiamo lavorando bene e che c'è grande partecipazione da parte dei ragazzi, c'è voglia di venire qui tutti i giorni per lavorare e migliorare".

"Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione con grande serenità ed equilibrio per l'azienda Milan", ha detto il livornese, che consapevole del fatto che ci sia ancora tanto su cui lavorare, sembrerebbe aver trovato una prima chiave per valorizzare le caratteristiche dei suoi giocatori, infondendo mentalità vincente che ha sempre forgiato le sue formazioni. E se l'alchimia continuerà a crescere, il Milan potrà ambire a traguardi importanti, forte di una fiducia costruita non solo sul lavoro, ma anche sul senso di appartenenza, che non deve mancare mai.