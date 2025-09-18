Milan e Inter, passo avanti verso l'acquisto di San Siro (e il nuovo stadio): ok della Giunta, ora tocca al Consiglio Comunale

Che stavolta sia finalmente la volta buona? La strada è ancora lunga, ma ieri Milan e Inter hanno fatto un passo importante verso l'acquisto di San Siro e di conseguenza verso la costruzione del loro nuovo stadio: la Giunta del Comune di Milano ha infatti approvato la delibera per la cessione del Meazza e delle aree limitrofe ai due club. Ora la palla passa al Consiglio Comunale che dovrà esprimersi anche lui entro fine mese e, in caso di via libera, poi toccherà alla due società sciogliere la riserva se procedere o no al rogito.

LA SFIDA INIZIA ORA - Come spiega il Corriere della Sera in edicola oggi, poco prima della riunione della Giunta di ieri, sul tavolo degli assessori è arrivata un’ulteriore richiesta da parte di Milan e Inter, che vogliono garanzie nel caso si apra un procedimento penale sulle operazioni di vendita e di sviluppo dell’area di San Siro. Il timore è che le inchieste della Procura coinvolgano l’operazione stadio, anche se al momento c’è solo un fascicolo conoscitivo senza notizia di reato. La vera sfida comunque inizia ora perchè il passaggio in Consiglio Comunale è tutt'altro che scontato: i mal di pancia all’interno della maggioranza non mancano, ma una mano potrebbe arrivare dai partiti di minoranza dopo che il sindaco Beppe Sala ha detto che la vendita dello stadio non è un referendum sulla sua permanenza a Palazzo Marino. Non da Fratelli D'Italia o dalla Lega ("Credo sia giusto non votare nulla" le parole di ieri di Matteo Salvini che ha parlato di mancanza di trasparenza), bensì da Forza Italia che l’altro giorno con Letizia Moratti ha lanciato la proposta di un Patto per Milano (difficile per gli azzurri dire no a un investimento di un miliardo e mezzo).

PROGETTO STADIO - Il costo complessivo dell'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe da parte di Milan e Inter è di 197 milioni di euro, a cui vanno scomputati 22 milioni per i lavori sul tunnel Patroclo e la bonifica del verde. Si sa poco invece del nuovo stadio di rossoneri e nerazzurri, se non che avrà una capienza di 71.500 spettatori e che il progetto potrebbe vedere la firma di Sir Norman Foster. Nella giornata di ieri sono arrivate le parole anche di due rappresentanti dei due club: "Abbiamo un obiettivo e lo realizzeremo: costruire a Milano lo stadio più bello d’Europa perché Milano se lo merita. Sarà uno stadio per tutti di cui essere fieri" ha dichiarato Paolo Scaroni, presidente del Milan. "In Italia siamo fanalino di coda e bisogna adeguarsi. La giunta ha approvato la delibera,ora attendiamo il Consiglio. Speriamo bene" il pensiero invece del numero uno interista Giuseppe Marotta.