Rinnovi Milan: vicini i sì di Pulisic e Saelemaekers, tutto fermo per Maignan

Chiuso il mercato estivo e in attesa di programmare eventualmente nuovi innesti a gennaio, per i club questo è il momento di pensare ai rinnovi di contratto. Anche in casa rossonera ci sono alcuni casi aperti come per esempio quelli che riguardano il futuro di Mike Maignan, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Il Milan vuole evitare che si ripeta quello che è successo in passato con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu che sono andati via a zero e per questo le prossime saranno settimane importanti per chiudere questi prolungamenti.

CASO MAIGNAN - Come riferisce stamattina Tuttosport, il caso più spinoso è senza dubbio quello che riguarda il portiere francese che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: la trattativa per il suo rinnovo è al momento congelata, con Maignan che non ha preso bene lo stop voluto dal Diavolo qualche mese fa. L'accordo sembrava essere ad un passo, ma da quel momento la negoziazione tra le parti non è più ripartita. Non sarà facile ricomporre i cocci con l'ex Lille e il suo entourage che a giugno era stato vicino a trasferirsi al Chelsea, ma sicuramente un tentativo verrà fatto per provare a convincere il capitano milanista a firmare il rinnovo.

CHRIS E ALEXIS 2029 - Maignan rappresenta indubbiamente il caso più complicato, mentre dovrebbero esserci meno problemi per prolungare i contratti di due giocatori in scadenza nel 2027, vale a dire Christian Pulisic e Alexi Saelemaekers. Presto ci saranno nuovi contatti con l'attaccante americano, dopo quelli di inizio estate, per arrivare a un'intesa. L'obiettivo è chiudere presto e arrivare alla firma dell'ex Chelsea fino al 2029 con anche un piccolo aumento dell'ingaggio (da 4 a 5 milioni di euro più bonus). Non ci dovrebbero essere complicazioni nemmeno con il belga: i contatti con il suo agente sono infatti già avviati da settimane e anche lui dovrebbe legarsi al Milan fino al 2029 (ma si parla anche di 2030). A inizio 2026, dunque a 18 mesi dalla scadenza, verranno poi valutate le posizioni di altri due giocatori con contratto fino al 2027: si tratta di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.

