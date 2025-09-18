Ricci e la gamba più forte e più bella, da giocatore importante. Nuovo ruolo per Samuele?

"Sono molto contento di Samuele perché è cresciuto da quando è arrivato. Sta cambiando struttura fisica, sta avendo una gamba più forte, più bella, da giocatore importante. Calciatore intelligente, tatticamente molto bravo. Sta crescendo tatticamente, fisicamente e tecnicamente. Deve essere il percorso di tutti". Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna hanno anticipato quello che poi si è visto in campo domenica sera quando il centrocampista ex Torino è subentrato a Youssouf Fofana nella ripresa.

Il nuovo numero 4 del Milan ha passato l'estata da titolare nelle varie amichevoli, giocando da play davanti alla difesa, salvo non cominciare mai dall'inizio in queste prime quattro uscite ufficiali tra Coppa Italia e Serie A. Anche un po' a sorpresa, perché quanto fatto vedere nelle varie amichevoli aveva convinto un po' tutti: fin dai primi esercizi a Milanello nel primo giorno di raduno, quando aveva indossato la casacca arancione, Samuele era sembrato già essere a suo agio nella sua nuova realtà.

Allegri invece ha deciso di non buttarlo immediatamente nella mischia, preferendogli l'enorme classe di Luka Modric e la fisicità pronunciata di Loftus-Cheek, Fofana e Rabiot. La concorrenza, in attesa anche dello sfortunato Jashari, non manca: con un Modric così è anche difficile vedere il croato fuori dall'undici titolare. Si potrebbe pensare anche ad un doppio play, per permettere a Luka di gravitare in zone più avanzate e non essere relegato alla sola uscita palla ad inizio azione, ma al momento Allegri non l'ha ritenuta la mossa giusta.

Ricci, a detta del suo allenatore, non sta di certo con le mani in mano: quando ha giocato ha messo in mostra un dinamismo ed un'intraprendenza quasi sorprendente. Ci si immaginava che fosse un play statico e posizionale, in questi spezzoni ha dimostrato di avere altri colpi in serbo. Allegri non l'ha detto, si è limitato a parlare di gamba e struttura fisica, ma a questo punto la domanda è lecita: Ricci sta evolvendo anche nel ruolo? Quando si è presentato nelle varie interviste di rito in estate il classe 2001 ha detto di poter ricoprire più ruoli in mezzo al campo: in questo Milan con tante soluzioni in mediana potrà rivelarsi utile anche più del previsto. Allenarsi con Modric e Rabiot non può far altro che farlo crescere ulteriormente. Contro il Lecce e contro il Bologna è entrato con un atteggiamento propositivo ed il piglio giusto: Samuele vuole convincere Allegri di meritarsi delle chance anche da titolare. E che peccato quel palo...