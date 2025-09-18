Nkunku alla conquista del Milan: impatto da star in attesa della condizione ideale

Meno di 90 secondi, è questo il tempo impiegato da Christopher Nkunku per far capire al pubblico di San Siro di che pasta è fatto. In occasione del suo esordio contro il Bologna, l'attaccante francese si è subito preso la scena conquistandosi un calcio di rigore, poi revocato, del quale si parla ancora dopo 2 giorni dalla fine della partita.

Al netto di tutte le polemiche del caso, quello che più è saltato agli occhi è la qualità (per larghi tratti smisurata) di Christopher Nkunku, che ha sicuramente arricchito il repertorio offensivo di un Milan che a quanto pare ne aveva indirettamente bisogno.

Impatto da star in attesa della condizione ideale

L'impatto che Christopher Nkunku ha avuto sul mondo Milan è stato importante, e pensare che non è neanche al top della sua condizione fisica. Che calciatore (ed attaccante) sarà nel momento in cui raggiungerà il suo 100%? La speranza è che torni quello di Lipsia, ma nel corso della conferenza stampa pre Bologna Max Allegri ne ha parlato un gran bene dicendo "I giocatori bravi è sempre importante averli all'interno della squadra e ti aiutano a vincere le partite".

Insomma, dalle parti di Milanello ci puntano tanto su Nkunku, anche perché sennò non avrebbero investito quasi 40 milioni quest'estate. Il percorso verso la forma migliore è però ancora in corso, ma c'è da dire che i segnali sono incoraggianti. Se i presupposti sono questi, immaginare il contributo di Nkunku quando sarò al 100% fa sorrdere Allegri e il Milan, che vede in lui un tassello fondamentale per poter competere su tutti i fronti in questa stagione.